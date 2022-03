Serveren Amerikaanse sterrenrestaurants binnenkort Zeeuwse oesters? Roem van Yerseke heeft een voet tussen de deur: ‘Onze oesters vallen in de smaak’

Roem van Yerseke was één van de zeven Zeeuwse bedrijven die zich een week geleden presenteerden op de Seafood Expo in de Amerikaanse stad Boston. Er liggen exportkansen nu de Europese Unie en de Verenigde Staten een akkoord over de export en import van mosselen en oesters hebben bereikt. In 2011 was de handel in schelpdieren gestaakt door het verschil in voedselstandaarden, maar deze blokkade is eind februari opgeheven. Binnen Europa mogen Nederland en en één regio in Spanje als eersten weer mosselen, oesters en kokkels aan de VS leveren.