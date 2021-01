Serieuze kandidaat voor overname Rozentuin Kats

Steeds meer leegstand in Goese binnenstad, verkleinen van winkelge­bied mogelijk oplossing

8 januari GOES- Ondanks de nodige inspanningen loopt de leegstand in de binnenstad van Goes op. Een kleine elf procent van de winkel- en horecapanden staat op dit moment leeg. Nieuwe plannen om dat tegen te gaan, zijn in de maak. ,,Ondertussen blijven we doorgaan met het benaderen van ondernemers’’, zegt Albert Boonman van de gemeente.