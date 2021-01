Serge Bosschaart wil dorpshuis Kortgene weer laten bruisen

Kaarten­huis Krabbendij­ke staat in de steigers

26 januari KRABBENDIJKE - De puzzel voor Krabbendijke is gelegd. Een grote raadsmeerderheid heeft besloten waar drie sportverenigingen, drie basisscholen én de supermarkt de komende jaren mogen bouwen. De puzzel is in zekere zin ook een kaartenhuis, moest wethouder Maarten Both gistermiddag toegeven, al zal het niet zomaar instorten.