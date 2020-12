Serenade voor ongeneeslijk zieke Violla: ‘Omdat je zo’n mooi mens bent’

Campagne moedigt Goesenaren aan hun lokale winkeliers online trouw te blijven

15 december GOES - Veel middenstanders in Goes zitten niet bij de pakken neer nu hun winkels gesloten moeten blijven. Ze zijn online actief en bezorgen hun producten veelal aan huis. In een poging Goesenaren te stimuleren hun lokale winkeliers trouw te blijven, zijn drie partijen in actie gekomen.