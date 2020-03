Serenade vanaf de straat voor jarige mevrouw Timmerman (93) uit Goes

Reportage Corona veegt ook de winkel­straat leeg. En de kapper doet geen baarden meer.

19 maart GOES - Even een terrasje pakken of lekker gaan shoppen is er niet meer bij in Goes. Wie nu in de stad rondloopt, moet de hond uitlaten, kan het thuis even niet uithouden of koerst rechtstreeks op die ene winkel af om doelbewust een boodschap te doen. Ondernemers zien het met lede ogen aan. De kapper doet geen baarden meer: ,,Daarvoor moet ik te dicht bij de klant komen.” Als het zo blijft, gooit hij morgen misschien de zaak wel dicht. Veel winkels hebben dat al gedaan.