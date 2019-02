Sekswerkers paraderen door Goes: ‘Wij hebben een beroep om trots op te zijn’

GOES - ‘Sekswerk is een heel gewoon beroep!’ Die boodschap droeg een groepje prostituees vrijdag uit in de Goese binnenstad.

Proud - een belangenvereniging voor sekswerkers - hield vrijdag de ‘Dag van de betaalde liefde’. Die gaat traditioneel gepaard met een bustour langs verschillende steden in Nederland. Dit jaar leidde de tocht langs Eindhoven, Rotterdam, Den Haag en Goes. ,,We waren nog nooit in Zeeland geweest, dus we wilden ook de leden die we hier hebben een keer een hart onder de riem steken’’, verklaarde Foxxy, één van de deelnemende prostituees.

Zelf vermijden ze dat woord liever overigens. Ze spreken over sekswerkers. De ongeveer tien deelnemende dames deelden in Goes onder meer condooms uit en knoopten een praatje aan met voorbijgangers. ,,We willen laten zien dat sekswerk een beroep is om trots op te zijn’’, vertelde Foxxy. ,,Deze dag is ons feestje!’’

Proud komt op allerlei manieren op voor haar leden. ,,Zo verlenen we juridische bijstand als een sekswerker die vanuit huis werkt in de problemen komt’’, vertelt Foxxy. ,,Officieel mag dat niet, maar wij strijden ervoor dat dit verandert. Elke ZZP’er in Nederland mag vanuit huis werken, behalve wij.’’