Scouts helpen met wilgen knotten

Scouts van de Hertog van Beijeren Gosahagroep uit Goes zaagden zich in het zweet om de wilgen te knotten. Een klusje wat het beste met de hand kan worden gedaan, vertelt Lodewijk Nijssen. ,,Dat is het beste voor de boom. Je moet er een klein stukje tak op laten staan, anders loopt de boom niet meer uit.'' Aan de wilgen is nog de schade te zien die een paar jaren geleden is aangericht toen een keer machinaal (met trekker en zaag) is geknot. Toen is veel te diep weggezaagd en op die plekken groeit geen tak meer. De afgezaagde takken blijven op deze locatie bij de bomen liggen. Ze vormen straks een mooie plek voor heel veel dieren om te schuilen.