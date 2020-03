Scootmobiel eindigt in de sloot

Emergis zegt alle afspraken af door coronavi­rus: spoedeisen­de hulp blijft overeind

15 maart KLOETINGE - Emergis sluit alle poliklinieken en werkleerbedrijven in Zeeland voor tenminste drie weken. Ook worden de huisbezoeken beperkt tot een minimum en mogen bewoners nog maar maximaal 1 persoon per dag ontvangen. De maatregelen, die zijn bedoeld om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, gaan maandag in.