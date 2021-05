Scooterrijder op de vlucht na ongeluk Wilhelminapolder

Goes houdt miljoenen over van geld voor spoortun­nel

14 mei GOES - Het spaarvarken van de gemeente Goes wordt steeds dikker. Nadat eerder een bak geld was overgebleven van de aanleg van de nieuwe afslagen van de A58, blijkt nu ook de aanleg van de spoortunnel miljoenen minder te hebben gekost. Het geld wordt niet opgemaakt aan leuke dingen, maar gaat in de spaarpot. ,,We gaan het nog hard nodig hebben’', zegt wethouder Cees Pille.