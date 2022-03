Scooterrijder met spoed naar ziekenhuis na botsing met auto in Goes

Van flats slopen tot een parkeerga­ra­ge bouwen: tweehon­derd kantjes vol plannen voor Goes

GOES - Bij verkiezingen horen verkiezingsprogramma's. De zeven partijen die in Goes dingen naar de gunst van de kiezer, hebben samen bijna tweehonderd pagina's met standpunten en ideeën gevuld. Van het slopen van flats tot de aanleg van een ondergrondse parkeergarage.

13 maart