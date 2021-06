Scooter bij jeugdhonk in Hansweert in brand gestoken, bestuursleden balen van schade aan gebouw

De brand werd rond 20.45 uur ontdekt. Omstanders probeerden het vuur te blussen. De brandweer nam het later van ze over. Volgens de jeugdsoos is de brand aangestoken. De precieze schade is nog niet duidelijk. Wel is het gebouw aan de zijkant zwartgeblakerd. ,,Ik schrik niet zo snel hoor, maar het is best balen natuurlijk”, zegt Smet. Het bestuur roept de daders op om zich te melden en de schade te repareren. ‘Maar we hebben er weinig hoop op eigenlijk...', schrijft de soos op Facebook.