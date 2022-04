Schuur met gasflessen staat in brand bij 's-Heerenhoek

De brandweer is ter plaatse om het vuur te doven. Vanaf de snelweg zijn de rookpluimen goed te zien. In de schuur zijn gasflessen aanwezig. Deze worden door de brandweer gekoeld.

Volgens de VRZ was de schuur was al vervallen. ,,Er was er geen dak meer aanwezig en er staan enkele containers in de schuur, die staan in brand. In de schuur zijn ook gasflessen aanwezig. Deze worden door de brandweer gekoeld.”