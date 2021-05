Schuren en schilderen aan oude zeecontainer

,,We moeten inderdaad even lassen", vertelt Marian Dellebeke van Euterpe. Maar dat gaat goedkomen, verzekert ze. Het is zaterdagmiddag, de tweede dag van NL Doet. Een kleine groep vrijwilligers is met kwasten en schuurmachines aan de slag rondom de oude zeecontainer van de vereniging. De ruimte wordt gebruikt als opslag voor rekwisieten en kan wel een likje verf gebruiken. Eigenlijk was een andere klus aangemeld bij de landelijke actie. ,,De verbouwing van ons clubhuis”, vertelt Dellebeke. ,,We moesten in januari al aangeven welke klus we hadden. Maar NL Doet ging niet door in het voorjaar en omdat we toch niet veel anders konden doen hebben we in de afgelopen maanden ons clubhuis al verbouwd. We hebben van de nood een deugd gemaakt.” En omdat de oude container ook dringend toe was een een opknapbeurt, is deze klus dit weekend opgepakt.