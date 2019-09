Schrijver Wessel te Gussinklo genomineerd voor prijs

video De A58 bij Kapelle is weer vrij na ongeluk met vrachtwa­gen

9:06 GOES - De A58 tussen Goes en Kapelle (richting Bergen op Zoom) is sinds 07.00 uur weer open. De weg was tot vanochtend afgesloten. Rijkswaterstaat repareerde het wegdek en de vangrail nadat gistermiddag een vrachtwagencombinatie omviel. De ANWB waarschuwt nog wel voor een file richting Bergen op Zoom.