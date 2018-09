Schoorse Hersfmarkt al 35 jaar 'niet de grootste, wel de gezelligste'

videoSCHORE - Nee, een Kapelse Dag of een Mosseldag zal het nooit worden. Dat vinden ze ook helemaal niet erg in Schore, waar de Schoorse Herfstmarkt al 35 jaar lang wordt aangeprezen met de slogan 'Niet de grootste, wel de gezelligste'.

Het is misschien wel wat harder werken dan in de grote buurdorpen, geeft voorzitter Patrick Leendertse toe. ,,Als je standhouders aanschrijft, moet je soms een paar keer bellen of mailen voordat je iets terughoort. Toch hebben we ook trouwe gasten en staan er geregeld nieuwe kramen, zoals bijvoorbeeld de churroskar daar."

Vaste prik is de rommelmarkt. ,,De opbrengst gebruiken we om leuke dingen te bekostigen voor het volgende jaar. Nu hebben we bijvoorbeeld deze linedancers en andere optredens en een sweeper voor de kinderen", vertelt Leendertse.

Volledig scherm De herfstmarkt is in 35 jaar uitgegroeid tot het dorpsfeest van Schore. © Joeri Wisse

Kinderhoek

Typisch voor de herfstmarkt is ook de aanwezig van de lokale verenigingen: de Vrouwen van Nu, de zorgboerderij, de dorpsvereniging en de dorpsraad. Die laatste bezet twee kramen: in de een verkoopt bakker Wouter Vroonland oliebollen voor de nieuwe kinderhoek in het dorpshuis, in de andere staat dorpsraadvoorzitter Anita van der Jagt met een uitdraai van de toekomstvisie, die vooral in het teken staan van het dorpshuis. ,,Ik hoop dat er vandaag mensen langs komen die daaraan mee willen helpen."