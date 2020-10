Schoonmaker van school in Goes verdacht van betasten borsten en zoenen 13-jarig meisje

Zij kunnen corona er echt niet bij hebben: ‘Anderhalve meter afstand houden is meer dan tien centimeter’

14 oktober Premier Rutte begon er dinsdag opvallend genoeg zijn persconferentie mee: een gesprek dat hij maandag had met zeven mensen met een beperking of chronische aandoening. ,,Hun leven is totaal veranderd.” Het is Robin en Wil - die dan naar de televisie kijken - uit het hart gegrepen. Want zij kunnen een besmetting er niet bij hebben.