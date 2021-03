Schoolexamen tussen de rammelende pannen; Goese Lyceum wijkt uit naar Chinees restaurant

Rosalie van Gilst uit ’s-Heer Hendrikskinderen vond het een aparte ervaring. ,,Het was heel anders eigenlijk, maar toch ook weer helemaal niet. Normaal heb je natuurlijk de toetsen op school. Maar alles stond supergoed klaar en het was allemaal ook goed geregeld. De stoelen zaten zelfs een stuk beter dan de stoelen op school.”

Dat hoorde Nels Rijvers ook al in de ochtendgroep. ,,Vanmorgen hebben we de mavo gehad, daar hadden ze het ook al over de stoelen. En dat het er lekker rustig is”, vertelt de afdelingsleider van het VWO. ,,Vanmiddag zijn havo en vwo aan de beurt. We zijn bewust een beetje voorzichtig begonnen omdat we niet precies wisten hoe het zou lopen. Morgen wordt het bijvoorbeeld veel drukker. Dan zijn naast deze grote zaal ook de kleinere zaal en de vergaderzaal in gebruik. Daar zitten bij elkaar dan zo’n 165 leerlingen.”