Scholieren worden warm gemaakt voor de kraamzorg: ‘Maar ik ben zo bang dat ik de baby laat vallen’

Het hoofdje ondersteunen, de temperatuur van het water meten, de pielemuis als laatste afdrogen... Een beetje onwennig luisteren acht meiden en één jongen naar de instructies die ze krijgen op MBO-school Scalda in Goes. Het is best spannend. Ze zitten sowieso al in een vreemde omgeving en dan moeten ze ook nog een baby in bad gaan doen. Geen echte baby trouwens, maar een pop. Niet zo'n exemplaar dat je bij de Intertoys koopt. Nee, de poppen die ze bij Scalda gebruiken, zijn haast levensecht. Huilen kunnen ze nog net niet, maar er zit bijvoorbeeld wel een stukje navelstreng aan. ,,De laatste pop die we hebben gekocht, kostte 1400 euro’’, weet onderwijsmanager Anneke van Drimmelen.