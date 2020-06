Scholieren uit Krabbendijke scoren met pakketje tegen babbeltrucs

Cliënten Emergis kunnen naasten weer ontmoeten dankzij de Quarantai­ner

12:50 KLOETINGE - Cliënten die bij Emergis in Kloetinge verblijven, kunnen vanaf nu hun naasten ontvangen in een speciale keet. In de zogenoemde Quarantainer kunnen gesprekken gevoerd worden zonder dat er fysiek contact is.