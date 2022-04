Scholieren in Kloetinge leren veilig te skeeleren: ‘Handen naar voren, en vallen maar!’

Hoewel veel leerlingen al aardig bedreven bleken te zijn in het skeeleren en rolschaatsen, waren er ook een paar die nog wat wankel op de skeelers stonden en regelmatig onderuit gingen. Opvallend was dat het met name meisjes waren die het al heel goed konden. De school kreeg de clinic aangeboden door het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ). Dat stelde vast dat skeeleren met name in de coronaperiode weer enorm populair is geworden onder jongeren, maar dat niet iedereen de basisvaardigheden goed onder de knie heeft, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden, bijvoorbeeld in het verkeer. ,,Hier krijgen alle kinderen nu in een uurtje de belangrijkste vaardigheden uitgelegd’’, vertelde Wiepke Barentsen van het ROVZ maandag.