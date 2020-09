Schoenmaker Hillebrand: honderd jaar op dezelfde plek in Goes

ZLM keert 15 miljoen euro extra uit aan klanten

18 september GOES - Verzekeraar ZLM uit Goes keert komende maand 15 miljoen euro uit aan haar klanten. De verzekeraar had in 2019 relatief weinig schademeldingen en haalde een hoge opbrengst uit beleggingen. De maatschappij heeft ervoor gekozen een deel van dat geld terug te laten keren naar haar klanten ‘omdat we in dit coronajaar allemaal wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken’, aldus ZLM.