Schip loopt vast op Westerschelde en mag niet verder varen

Of die vrachtau­to's er komen, is nog niet zeker, maar bewoners zijn duidelijk: ‘Hier past geen bouwver­keer’

17 februari LEWEDORP - Of het bouwverkeer voor Waterpark Veerse Meer inderdaad door en langs Lewedorp gaat rijden, is nog niet zeker. Wel zeker is dat de buurtbewoners daar niet op zitten te wachten. Stille getuige van dat protest is een bord dat langs de smalle dijk is gezet met de niet mis te verstane boodschap: Hier past geen bouwverkeer.