Schattig: veel jonge gansjes in park in Goes, maar ze worden ook groot en poepen op de stoep

GOES - ‘Aaaahhhh, wat lief’. Die woorden klinken dezer dagen ongetwijfeld regelmatig in park Valckeslot in Goes. Wie er wandelt, kan zomaar op een stel pasgeboren gansjes stuiten.

In het kielzog van de volwassen ganzen stiefelen verspreid over het park zeker tien donzige jonge gansjes rond, gele en grijze. Te dichtbij komen om bijvoorbeeld een mooi kiekje te maken, is niet altijd een goed idee, want dan kan vader of moeder verbaal wel eens fel uit de hoek komen.

Splitsen en uitzetten

Kleine gansjes worden natuurlijk groot. En dat terwijl er vóór de geboorte van de kleintjes al een aardige groep ganzen rondliep in het park tussen de Ringbaan-Oost en de Parkweg. De gemeente laat desgevraagd weten de verschillende groepen ganzen die in de stad rondlopen te monitoren. ,,Als er een groep is die echt te groot wordt, splitsen we die en wordt een deel uitgezet in een natuurgebied’’, zegt een woordvoerster. ,,Dat gebeurt altijd op een diervriendelijke manier. Er is geen bepaald aantal waarbij we een groep te groot vinden. Dat verschilt per situatie en hangt bijvoorbeeld af van het aantal meldingen van overlast.’’

Bezaaid met poep