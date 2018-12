Schapenhouder uit Kruiningen schrikt van doodgebeten schaap: ‘Dit is niet het werk van een vos’

Het is het schrikbeeld voor iedere schapenhouder: je vee dood en bebloed in de wei aantreffen. ,,Van een buurman kreeg ik de melding. Toen trof ik daar ineens een zwaar gehavend schaap aan. Gebeten in de nek, bil en poten. De wol verspreid over het land. In eerste instantie denk je aan een vos, die hebben we eerder op bezoek gehad. Maar de beten zijn dit keer veel groter.”

Van de 35 schapen is er een dood en zijn er zes gewond geraakt. Bij Van Iwaarden zit de schrik er twee dagen later nog altijd goed in. En niet alleen bij hem. ,,De kudde schapen loopt normaal verspreid over het land. Nu staan ze op een kluitje. Ze hebben duidelijk last van stress en dat is niet best voor de schapen, waarvan een deel drachtig is.”