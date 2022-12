Schade door brand bij woning in Colijnsplaat

De brand werd rond middernacht gemeld. In eerste instantie ging het om een schuurtje bij de woning. Kort daarna sloeg het vuur over naar het balkon aan de achterzijde van het huis. De twee bewoners konden met hun hond op tijd een veilig heenkomen zoeken. Zij zijn opgevangen bij familie in de buurt.

Even na half een was de brand onder controle en het vuur op het balkon geblust. De brandweer controleerde daarna voor de zekerheid in de woning of er sprake was van uitbreiding van de brand. Dat bleek niet het geval te zijn. Vervolgens is de woning geventileerd.