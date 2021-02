Schaatsers maken bende van Zwaakse Weel: ‘Ze moeten zich kapotschamen’

Goesenaren kunnen lokale horeca steunen door kleding te kopen

12 februari GOES - De lokale horeca steunen kan in Goes nu ook door het kopen van een hoodie of t-shirt. Ondernemersplatform Zo Goes is onder de naam ‘Zo WeAr Goes’ een actie begonnen. Striptekenaar Danker-Jan Oreel verleent belangeloos zijn medewerking.