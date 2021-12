Saskia verliet Nieuwdorp voor Noorwegen ‘Daar waar je geboren en getogen bent, daar voel je je thuis’

,,Mijn ouders liepen altijd veel in de bergen en namen mij, mijn broer en zussen vaak mee. Noorwegen vond ik een fantastisch land en ik had me ooit eens voorgenomen dat ik er ‘later’ zou gaan wonen. In mijn laatste jaar van de pedagogische academie deed zich de gelegenheid voor om naar Oslo te gaan als au pair. Dus ook al kreeg ik op dezelfde dag een baan aangeboden op een openbare school in Oost-Souburg, zei ik ‘nee dank je’ tegen de school en vertrok ik naar Noorwegen. Ik heb op verschillende plekken gewoond en woon nu in Bærum, een gemeente die aan Oslo grenst.