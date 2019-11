Sara Geelhoed blaast 100 kaarsjes uit: ‘Ik kan het nauwelijks bevatten’

Achter de schermen ‘Alcohol­vrij bier? Dat is als een bh aan de waslijn, het beste is eruit’

15 november GOES - De koperen ketels in restaurant Slot Oostende puur voor de show? Dacht het niet. Het is de plek waar bierbrouwer Jens van Stee (29) dagelijks duizenden liters bier maakt. Via een leidingsysteem worden de flesjes even verderop in de Wijngaardstraat gebotteld. En dat alles in een ruimte zo groot als een woonkamer. ,,Veel mensen denken dat de brouwerij op De Poel zit, maar dat is de distributie.”