Sandra Konst uit Goes publiceert eerste roman: ‘Ik heb altijd verhalen in mijn hoofd’

Sandra Konst heeft altijd verhalen in haar hoofd. Ze ontstaan overal. Tijdens een wandeling, onder de douche... ,,Mijn fantasie kan dan met me op de loop gaan’’, vertelt ze. ,,Dan ontstaan er verhaallijnen en personages. Ik kan daar heel blij van worden.’’ Een paar jaar geleden zou de inwoonster van Goes op vakantie gaan naar Slovenië, naar het mooie kustplaatsje Piran, bekend van zijn zoutpannen. Die vakantie ging uiteindelijk niet door vanwege corona, maar door alles wat ze al had uitgedokterd, ontstond in haar hoofd een verhaal. Het doen van research in combinatie met de vrijheid die ze zich als schrijfster heeft gepermitteerd, leidde tot de roman Zoutman.