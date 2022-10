Samen oud worden tot de laatste snik en daar draagt Kapelle een steentje aan bij

Juist die mogelijke risico’s zorgden er voor dat de gemeenteraad van Kapelle vorige week nog geen beslissing wilde nemen over een garantie voor een lening van Cederhof. De raadsleden wilden eerst meer uitleg en daarom werd het besluit een week uitgesteld. Dat bezorgde directeur Inge van den Boomen van Cederhof wel de nodige buikpijn. Want momenteel stijgt de rente per dag en dat scheelt al snel veel geld. ,,Eén procent rentestijging betekent over de hele looptijd van de lening 2 miljoen euro. Dat bedrag is bijvoorbeeld gelijk aan 40 formatieplaatsen, of tachtig parttime medewerkers voor Cederhof”, vertelt Van den Boomen aan de gemeenteraad.