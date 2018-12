Sabewa verbetert service voor belastingplichtigen

Donatien Hamon overleden (103); veteraan met Frans bloed en een Hollands hart

12:26 DERVAL - Donatien Hamon, de laatste Franse veteraan die in 1940 in Zeeland heeft gevochten, is overleden. Dat meldt Andries Looijen van Oorlogsmuseum Vitality. De oud-militair is 103 jaar oud geworden en overleed thuis in zijn slaap.