Rust op Zon en Zee: Oekraïense vluchtelingen komen bij op camping

De stapels kleding die in maart nog het restaurant beheersten zijn nu netjes gescheiden in containers opgeslagen. De ‘pop-up-supermarkt’ in een zeecontainer? Ook weg. Op het campingterrein is een gebouwtje verrezen dat dienst doet als kantoor, ontspanningsruimte, washok en grote keuken: het kloppend hart van de opvanglocatie op Zon en Zee in Yerseke.

Hoewel hij er nog maar vier weken is, is de 41-jarig Oekraïner Arseni een belangrijke schakel. Hij spreekt - als een van de weinige vluchtelingen - goed Engels, is de olie die de radertjes soepeler laat draaien. Zeker qua taal is dat erg handig. Een misverstand is snel gemaakt, zegt vrijwilliger Cees Laban. ,,Ook vanwege de cultuurverschillen. In Oekraïne gaat een kind met koorts al snel naar het ziekenhuis. Dus toen een moeder laatst zei dat we een ambulance moesten bellen omdat haar kind lichte koorts had, begrepen we eerst niet waarom.”

Quote Het gamelokaal is de belangrijk­ste plek op de camping Arseni, Vluchteling uit Oekraïne

Laban is betrokken bij de stichting hulp Oekraïne Yerseke-Kruiningen, die er voor zorgt dat de opvang en alles wat er bij hoort losgekoppeld is van de camping. Die draait ondertussen gewoon door, herbergt vooral Duitsers en Belgen een eindje verder op het terrein. ,,Zon en zee faciliteert de staanplaatsen”, zegt Laban. ,,Zij krijgt daar een vergoeding voor van de gemeente.”

Volledig scherm De vluchtelingen verblijven in een stacaravans. Sommigen zijn overgenomen van campinggasten die niet wilden blijven, anderen zijn opgekocht of gesponsord. © Jan Bos

Nonkel Jef

Die mengeling gaat volgens zijn vrouw Thea Laban prima. ,,Laatst kwam er een gast voor een weekend die aan het einde vroeg waar die Oekraïners nou zaten. Hij had er niets van gemerkt.” Eerlijk is eerlijk, vult Cees aan, ,,in het begin zijn er ook campinggasten die vertrokken. En er waren er bij die hun caravan er voor verkochten.” De naam Nonkel Jef achter een van de ruiten herinnert nog aan de tijd dat er slechts zorgeloos vakantie in gevierd werd. Nu wordt die bewoon door een gezin met kleine kinderen.

In stacaravans verblijven nu zo’n 75 vluchtelingen. Ieder krijgen zij 60 euro per week, dat via Den Haag bij de gemeente Reimerswaal belandt die dat uitbetaalt. ,,Maar als ze gaan werken wordt dat stopgezet”, legt Thea uit. ,,Van die 60 euro per persoon moeten ze kleding en eten betalen.” Om die laatste reden is de inname van etenswaren dan ook stopgezet, legt medevrijwilliger Maria Cromhout uit. Ze kunnen immers zelf boodschappen doen en koken in de stacaravans.

Volledig scherm Op Zon en Zee is een gebouwtje verrezen waarin onder meer een recreatieruimte zit, speciaal voor de Oekraïense vluchtelingen. © Jan Bos

Diploma

Maar de belangrijkste plek is het lokaaltje waar de kinderen kunnen gamen, zegt Arseni met een grijns. Ook kunnen scholieren er online les volgen. Laatst nog hebben vijf meiden hun diploma digitaal behaald, weet Thea. ,,Dat hebben we gevierd. Verjaardagen worden ook niet vergeten. De sfeer is ook belangrijk op zo’n camping.” Een minpuntje voor de ongeveer dertig kinderen op de camping: de vakantie in Oekraïne duurt van juni tot september. Cromhout: ,,Ze zijn dus wel teleurgesteld want hier begint die pas in juli.”

Muren die wegvallen

Ook geloof speelt een belangrijke rol. Wekelijks wordt vanuit Antwerpen een tolk ingevlogen die de dienst in een kerk vertaald, weet Cromhout. Die dienst wordt goed bezocht door vluchtelingen. In NRC legde dominee Tim Schakel eerder uit dat de gereformeerde gezindte erg gehecht is aan de verzuiling - in Yerseke alleen al staan vijf kerken. ,,Dat heeft voordelen. Voor iedereen een passende kerk maar het zorgt er ook voor dat mensen soms gescheiden van elkaar leven.” Van alle vijf de kerken is er nu pastorale hulp op de camping. ,,Een samenwerking die bijna nooit voorkomt”, zegt Cromhout. ,,Mooi dat die muren er tussen wegvallen.”