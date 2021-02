Roze Zaterdag in Goes lijkt onwaarschijnlijk: gemeente trekt er geen geld voor uit

Wie het thuis even niet zit zitten, kan nu komen logeren bij Zeeuwse Gronden in Goes

5 februari GOES - Mensen met psychiatrische klachten die het thuis even niet meer zien zitten, kunnen sinds deze week komen logeren bij Zeeuwse Gronden in Goes. Op de bovenverdieping van het oude koetshuis aan de Nieuwstraat zijn vier logeerappartementen ingericht. ‘Hiermee kunnen we opnames voorkomen.’