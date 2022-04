Roy kraakt bouwplan Colijnsplaat: ‘Huizen langs de Valle? Wat een slecht plan! Nee, liever natuur en een speelplek’

De Valle (of Valkreek) ligt aan de rand van Colijnsplaat. De kreek staat via een spuisluis in verbinding met de Oosterschelde en is beschermd natuurgebied met brede rietkragen. Een fotogeniek stuk brakke natuur met bijzondere planten en dieren. Een paar jaar geleden is pal naast deze kreek al een supermarkt gebouwd. En nu is het plan om daar achter woningen neer te zetten.