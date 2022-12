Roy Beenhakker vertrok naar Nieuw-Zeeland: ‘Toen ik hier voor het eerst kwam, voelde het als thuiskomen’

,,De eerste jaren in Goes en daarna in Nisse. Als kind was ik altijd aan het buitenspelen. Samen met Marco Nieuwenhuijse van de Kaasboerderij liep ik tussen de koeien, ik speelde voetbal met mijn vrienden en op vrijdagavond gingen we naar de instuif. Het echte dorpsleven. Toen ik een jaar of tien was, kreeg ik een bijbaantje bij Wim Koens van de SRV-wagen. Hij vroeg of ik wilde helpen, dat was eigenlijk bedoeld als geintje, maar ik begon met brood snijden en later hielp ik altijd in de vakanties. Geweldig vond ik dat, ik was toen al graag met mijn handen bezig.”