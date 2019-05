Roxanne uit Goes heeft in drie marathons 35.000 euro voor KiKa bij elkaar gelopen; nog drie marathons te gaan

Kledingke­ten CoolCat maakt doorstart met oude eigenaar

7:30 Kledingwinkelketen CoolCat maakt in Nederland een doorstart onder de vleugels van Retail Beheer, de eigenaar van modeketen America Today. Hoeveel van de tachtig winkels, waaronder twee vestigingen in Goes en Middelburg, precies verdergaan is nog niet duidelijk. Saillant detail is dat zowel CoolCat als de overnemende partij van ondernemer Roland Kahn zijn.