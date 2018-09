Rotonde Poelplein in Goes is deze maand een groot speldenkussen

Traas plaatste in het verleden zonder toestemming roestvrijstalen dolfijnen op de Grote Markt en op de rotonde aan de Troelstralaan. Daar was de gemeente destijds niet heel gelukkig mee. Inmiddels ligt een andere creatie, Vessie, alweer jaren in de Veste, ter hoogte van de Voorstad.

Traas liep al een tijd rond met het idee voor een kunstwerk in de vorm van een groot speldenkussen. Hij werd geïnspireerd door de herinnering aan zijn oma, die traditionele Zeeuwse klederdracht droeg en haar spelden altijd in een speldenkussen prikte. ,,Op een bepaald moment kwam ik in contact met Tom de Koning van Goese Marketing die bezig was met de voorbereiding van het evenement Goes Modestad. Zo is het idee ontstaan om beide zaken te combineren.''