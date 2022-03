Roosendaler vrijgesproken van veroorzaken ernstig verkeersongeval

Bewoners balen van gevaarlij­ke trap in Goes: ‘Al tien mensen naar beneden zien kukelen’

GOES - Een gevaarlijke trap zorgt al een tijdje voor onvrede onder bewoners van Westerschans in Goes. ‘Ik heb al zeker tien mensen naar beneden zien kukelen.’ Beveland Wonen zegt dat een oplossing in de maak is.

