Roodewijk wil af van doorgaand verkeer: ‘Trek Aardebolleweg door naar Deltaweg’

Borselse burgemees­ter verkort sluiting hennephuis in verband met krapte op woning­markt

De politie vond er in november onder meer 138 hennepplanten, 16 speciale lampen en een aan- en afzuiginstallatie. Ook werd er illegaal stroom afgetapt. Vanwege die feiten is het pand maandag verzegeld door politie en de gemeente voor de duur van zes weken. Normaal gesproken wordt een pand dat betrokken is bij drugshandel voor drie maanden gesloten. De burgemeester besloot deze termijn te verkorten zodat de woning weer snel verhuurd kan worden in verband met de krapte op de woningmarkt.

10 januari