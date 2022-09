Ronan (11) fietst de tocht die naar zijn overleden opa is vernoemd: ‘Ik denk dat hij trots zou zijn geweest’

Die opa is Kees Korstanje. Als speaker bij wedstrijden was hij een graag geziene man in de Zeeuwse wielerwereld. Nadat de toen 73-jarige Kapellenaar in 2019 plotseling was overleden, besloot een groepje vrienden de ‘Kees Korstanje Toertocht’ op te zetten. Volgende week zondag vindt alweer de derde editie plaats. ‘Ik wil meedoen’, riep Kees’ kleinzoon Ronan Raadtgever (11) een half jaar geleden plotseling, tot verrassing van zijn ouders. Helemaal uit zichzelf, zonder te zijn gepusht. Voordien had hij eigenlijk nooit bovenmatig veel interesse getoond in de racefiets. ,,Mijn opa was een heel lieve opa’’, motiveert Ronan zijn keuze om mee te willen doen aan de toertocht van 60 kilometer. ,,Ik denk dat hij heel trots op me zou zijn.’’