Rommelroute 's-Heer Arendskerke ondanks regen goed bezocht

Ralph van Hertum haalt ruim 3000 euro op voor KWF met vierdaagse door Zeeland

24 juli GOES – Een Vierdaagsekruis kreeg hij niet, maar die had hij zeker verdiend. Ralph van Hertum uit Goes wandelde deze week vier keer vijftig kilometer, kriskras door Zeeland. Met zijn alternatieve Vierdaagse wilde hij tweeduizend euro ophalen voor kankeronderzoek. Dat is ruimschoots gelukt: Van Hertum zamelde ruim drieduizend euro in.