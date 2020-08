Romeinse vondst in de Zeeuwse polders is waarschijnlijk een kom: ‘En best een grote’

De 3 J's helpen Reimers­waal­se kinderen de vakantie door

4 augustus RILLAND - ,,Voor morgen hebben we het programma al aangepast, dan gaan we waterspelletjes doen", vertelt Jessica Stols. Zij is één van de 3 J's (samen met Jordan van Langevelde en Jeroen Kempees) die namens de gemeente Reimerswaal de zomeractiviteiten voor kinderen organiseren. ,,En dat is door het coronavirus nu heel anders. Een kwestie van omdenken."