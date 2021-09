Romeins vrachtschip is dankzij heel veel moed en doorzettingsvermogen van Dimp en Ludo terug in Colijnsplaat

Extra recreatie­hui­zen in het Banjaardge­bied van de baan

25 augustus KAMPERLAND - De bouw van extra recreatiehuizen in het Banjaardgebied bij Kamperland is van de baan. De bouw was in eerste instantie nodig om de verdere opknapbeurt van het Banjaardgebied te kunnen betalen. Maar die noodzaak is er niet meer.