Rob van Soest brengt oude schoolbandjes nog één keer bij elkaar in Goes

Hij mocht dan wel docent Engels zijn, veel oud-leerlingen van het Sint Willibrordcollege en het Ostrea zullen zich Rob van Soest herinneren vanwege de muziek. Tientallen jaren was hij de man achter het open podium, dat muzikale leerlingen en schoolbandjes de kans gaf om te schitteren. ,,Dat was in de tijd dat De Grote Prijs van Nederland net een paar jaar bestond’’, legt hij uit. ,,Zoiets wilden we op school ook wel. Allerlei muziekstijlen kwamen aan bod. Het kwam vaak in golven. Dan had je ineens een periode met veel pianomeisjes die gevoelige liedjes speelden en daarna weer een overvloed aan van die gitaarherriegroepjes.’’