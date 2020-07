Risico van straling is grootste bezwaar tegen ondergrondse stroomkabels

,,Want uit die rapporten blijkt dat het met de gezondheidsrisico’s van hoogspanningsleidingen reuze meevalt”, zei een woordvoerster van TenneT tijdens een rechtszaak over een nieuwe ondergrondse hoogspanningsleiding tussen Westdorpe en Goes. Een aantal omwonenden en agrarische bedrijven ziet de nieuwe leiding niet zitten en stapte naar de Raad van State.

Niet optellen

Volgens Driewegenaar A. Vink wordt zijn bedrijf extra belast door de nieuwe stroomkabels, ook al komen deze ondergronds. Want hij ligt nu al ingeklemd tussen twee hoogspanningsleidingen. Volgens Vink moet de straling van die leidingen bij elkaar opgeteld worden en dan is er toch een probleem. De woordvoerster van TenneT ontkende dat je straling van magnetische velden van hoogspanningsleidingen zo maar bij elkaar kan optellen.

Uitkopen

,,In sommige gevallen doven de magnetische velden elkaar zelfs uit.” Vink bleek niet zo snel overtuigd. ,,wij vinden het raar dat al die projecten niet beter op elkaar worden afgestemd. Zeker als je naar de toekomst kijkt kan je het veel beter aanpakken dan telkens maar weer ergens een leiding te leggen en dan later er weer een weg te halen. Ik had graag gezien dat ze die leiding elders aanleggen, of dat ze mij uitkopen of mijn woning verplaatsen.”