Rillandse boer maakt van akkerland een binnenmeer

Goes krijgt eindelijk een biblio­theek om trots op te zijn

7 juli GOES - De kogel is door de kerk: de bibliotheek in Goes kan over een jaar eindelijk de anonieme bovenverdieping aan de Oostwal verruilen voor een prominente plek op het cultuurplein aan het Bleekveld. Directeur Jannie van Vugt is opgelucht. ,,Ik ben superblij. Hier hebben we zó lang op moeten wachten.”