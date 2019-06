Rilland vaart wel bij meer arbeidsmigranten

RILLAND - Rilland lijkt verdeeld te zijn over de uitbreidingsplannen van De Jager Detachering. Dat wil van 200 naar 300 slaapplaatsen in het voormalige klooster. Bewoners ervaren nu nauwelijks overlast. Een minderheid vreest daar straks wel voor.

Los van voor of tegen, voelen de uitbreidingsplannen van De Jager Detachering in het voormalige klooster aan de Hoofdweg in Rilland voor veel bewoners als een gelopen race. ,,Het is allang beklonken”, zegt Menno de Pieper uit het Gardiaanhof, het nieuwbouwwijkje in de voormalige kloostertuin. ,,Driehonderd arbeidsmigranten is veel op een dorpje met drieduizend inwoners.”

‘Waar houdt het op?’

De Pieper ervaart nu weliswaar geen overlast. Maar vreest daar in de toekomst wel voor. ,,Waar houdt het op? Breiden ze straks nog eens uit? Hopelijk blijven de bomen staan. Die ontnemen nu het zicht.” Zijn overbuurman Fred Otto is voor de rust in Rilland komen wonen. ,,In het weekend staat de muziek geregeld erg hard. Dat horen wij in de tuin.”

Otto is een van de bezwaarmakers. En moet bekennen dat De Jager goed meedenkt over oplossingen om eventuele overlast te verminderen. ,,De parkeerplekken stonden aanvankelijk aan de achterzijde gepland. Die zijn straks alleen nog voor personeel. En er komt een geluidswal. Of dat voldoende is, gaan we zien.”

Meedenken

Positiever gestemd zijn bewoners in de Pontiaanstraat, grenzend aan het complex. ,,Het gaat toch door. De gemeente wil het graag. Dus gebeurt het”, zegt André Toorenaar. ,,Dan kun je de hakken in het zand zetten, zoals in het wijkje hierachter. Of meedenken zodat het voor iedereen positief uitpakt. Dat laatste is onze insteek. En dat werkt.”

Toorenaar ziet het aantal arbeidsmigranten in het dorp wel toenemen. ,,Stap rond vijf uur ’s middags de supermarkt binnen. Dan lijkt het net een Oost-Europese enclave. Ja, Rilland verpoolst. Maar overlast ervaren we niet. Sterker nog, het zorgt juist dat de middenstand het hoofd boven water houdt. De supermarkt heeft er een goede boterham aan.”

Geen overlast

Spar-eigenaar Carlo de Neve erkent dat. ,,De arbeidsmigranten vullen het gat op van de mensen die hier vertrekken. Daar is niets mis mee. Roemenen en Polen komen hier niet om te feesten, maar puur voor het werk. Van overlast is geen sprake. Gebeurt het een keer, dan is een belletje richting De Jager genoeg. We hebben die mensen keihard nodig.”