Rilland-Bath, terecht of onterecht het slechtste treinstation van Zeeland?

De wind heeft vrij spel op het perron aan de Haltestraat in Rilland. Tessa Jobse (17) staat diep weggedoken in haar sjaal te wachten tot de trein van 12.04 uur richting Breda zich meldt. Op station Rilland stappen dagelijks ruim vierhonderd passagiers in en uit de trein, maar op dit tijdstip is Tessa de enige. De student verpleegkunde is verbaasd als ze hoort dat hangjongeren ervoor hebben gezorgd dat ‘haar’ station laag scoort in een tevredenheidsonderzoek van de NS. „Wat gek. Ik reis bijna elke dag met de trein, maar ik heb die ervaring totaal niet.”