Rico Verhoeven zet leerlingen in Krabbendijke aan het werk

Crop Alliance Baarland blijft zitten waar het zit

12:16 BAARLAND - Crop Alliance in Baarland wordt niet verplaatst. Uit onderzoek van de gemeente Borsele blijkt dat het te duur is. Bovendien is er geen alternatieve plek voorhanden. Daarom zet Borsele in op een alternatief: het verbeteren van de situatie rond de producent van zilveruitjes, augurken en andere groenten. Omwonenden en de naastgelegen camping hebben last van stank en ook het vrachtverkeer zorgt voor overlast. Door aanpassingen bij het bedrijf kan dat verbeteren. Daarvoor wordt een landschapsplan geschreven.