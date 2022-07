Retrodag op Festival Weekend Nisse: auto's die al roesten in de folder en Sex on the Beach

Arjen Lubach en Arie Boomsma komen naar de Contacta in Goes

GOES - Televisiemaker Arjen Lubach is in november één van de bekende namen op de netwerkbeurs Contacta in Goes. Hij is niet de enige tv-coryfee die de Contact heeft gestrikt, want presentator Arie Boomsma komt ook naar de Zeelandhallen.

